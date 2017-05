Geert Janssens (50) bezit verzameling van vijftien BMW Classic Cars

Zandhoven - Als eigenaar van vijftien oude BMW’s mag Geert Janssens zich met recht en reden tot een van de strafste BMW Classic Cars-verzamelaars uit onze provincie noemen. “Op de bank brengt je geld toch niets meer op”, knipoogt de Pullenaar.

Geert Janssens was nauwelijks acht jaar toen de BMW-microbe hem te pakken kreeg. “Mijn vader kwam thuis met een blauwe BMW 2002”, herinnert hij zich. “Ik was zo onder de indruk van de ronde achterlichten en het zwarte skai-interieur dat ik de hele avond in die auto heb gezeten. Moeder en vader moesten me toen manu militari eruithalen.”

Het duurde wel tot na zijn legerdienst alvorens hij met zijn eerste eigen BMW kon pronken. “Toen ik afzwaaide, hadden mijn vrienden geld ingezameld om een oude BMW 2000 touring van 1971 te kopen. Die heb ik dan gerestaureerd.”

Al vlug droomde hij van een grotere verzameling. “Ik moet bekennen dat toen ‘de miserie’ is begonnen”, lacht de BMW-fanaat, verwijzend naar zijn uit de hand gelopen hobby. “In de jaren tachtig kon je nog gouden zaken doen. Mensen deden hun oude wagen weg voor een prikje. Die tijd is nu voorbij. Tegenwoordig worden er forse bedragen neergeteld voor Classic Cars.”

Hoeveel geld hij al in zijn hobby heeft gestoken, wil de autofanaat niet opbiechten. “Laten we zeggen dat je daar een mooi appartement van kan kopen.”