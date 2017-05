Lady and the suit

Het kostuum voor vrouwen is terug van weggeweest, al heeft het anno 2017 wel een upgrade gekregen. Pastel, met opvallende print of juist heel klassiek…Zo rock jij het kostuum!

Van polkadot tot jungleprints

Een klassieke two-piece wordt een stuk interessanter met een opvallende print. Extra voordeel : Je kan de broek en blazer perfect apart dragen met de rest van je basics. Een sandaal met hak of stijlvolle veterschoen, minimalistische juwelen en kleine handtas in een rustige print laten je kostuum extra tot zijn recht komen.

Fashionable pastel

Hét lente-item onder de fashionista’s? Een pastelkleurig kostuum! Het is eens iets anders dan een klassieke pinstripe. Een t-shirt, lichte blouse of metallic top zijn topstukken onder je kostuum. Tip: investeer in een witte blazer of perfecto om met al je pastelkleurige stuks te matchen. Combineer je lichtkleurig exemplaar met een witte sneaker of nude sleehak en krijg opvallend veel complimentjes over je outfit!

Klassiek met een twist

Liever een klassiekere look? Het iconische zwarte pak is altijd een goede keuze. Geef je look een upgrade door te combineren met een losse t-shirt, sneakers of felgekleurde pumps en handtas voor een verrassende touch. Wie zei er ook alweer dat een kostuum niet sexy was?