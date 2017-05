De polka dot anno 2017

Of je bent er gek op of helemaal niet. WE LOVE IT! De polka dot bestaat al jaren en als we hem spotten doet deze ons vaak denken aan de garderobe van onze oma. Anno 2017 is de stip op en top trendy. We spotten de polka dot overal deze zomer én in de meest coole looks.

Waarom is de polka dot weer helemaal hip? De stip weerspiegelt vooral de retro stijl uit de jaren 50. De kracht in de styling van je outfit om deze weer helemaal up-to-date te maken, is hem uit die retro context te halen en hem weer in een nieuw, hedendaags jasje te steken.

Draag de polka dot in een classy look, zwart middellange jurk met witte fijne stippen of crop- top gecombineerd met een hoge taille broek/short voor een schattige Côte d'Azur look. Ben je meer de stoere lady? Draag een blouse met stippen onder een strak leder bikerjacket en 'you rock the world'!

Shop deze musthaves voor jouw perfecte polka dot look 2017: