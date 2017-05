Deze Mechelse truitjes veroveren de wereld

Mechelen - De wielerwinkel en koffiebar ‘Peloton de Paris’ verkoopt zijn eigen designtruitjes. En die gaan vlot over de toonbank, van Australië tot in de Verenigde Staten. De truitjes waren initieel bedoeld voor hun eigen wielerclub, maar ze werden al snel een hype. De zaak heeft heel wat volgers op social media.

Wendy Janssens (30) en Vincent Van Parys (33) besloten in maart 2014 om hun job als brand manager en IT-consultant stop te zetten en hun eigen zaak ‘Peloton de Paris’, een concept store voor fietsfanaten, op te starten. Voor beiden was het een sprong in het duister, maar eentje waar ze drie jaar later geen spijt van hebben.

‘Peloton de Paris’ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bekende naam in Mechelen. De fietsbar met winkel en atelier voor herstellingen in de Hoogstraat wordt drukbezocht door trendgevoelige fietsers. ‘Peloton de Paris’ verkoopt haar flamboyante truitjes via haar webshop en ruim de helft daarvan gaan naar het buitenland.

“In het begin moesten we geregeld wat uitleg geven bij ons concept, maar intussen hebben we een grote community opgebouwd. Die bestaat in de eerste plaats uit heel veel enthousiaste fietsers uit de regio. Zij doen mee aan bijna alle activiteiten die we organiseren. Dankzij de sociale media hebben we ook steeds meer fans in het buitenland”, vertelt Wendy. “We hebben dus van onze hobby ons beroep kunnen maken. De zaken lopen momenteel zo goed dat er nog maar weinig tijd overblijft om zelf te fietsen.”