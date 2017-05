Regerend kampioen Cleveland op weg naar halve finales

Regerend kampioen Cleveland Cavaliers heeft vrijdag met 94-115 gewonnen op bezoek bij Toronto Raptors en is daarmee maar één zege meer verwijderd van de finale van de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De Cavaliers staan nu 3-0 voor in de best-of-seven en hebben dus zondag nog één zege nodig in het vierde duel tegen de Raptors. Vanzelfsprekend wordt dat niet, want ook vrijdag hadden de Cavaliers het best lastig in Canada. Thuisspeler DeMar DeRozan kwam tot een indrukwekkende 37 punten, pas in het laatste kwart konden de bezoekers de wedstrijd in hun voordeel laten kantelen. Uitblinker LeBron James nam 35 punten voor zijn rekening. Voor Cleveland was het al de tiende zege op rij in de play-offs van de NBA.

De winnaar van het duel neemt het in de finale op tegen Boston of Washington. Celtics, de beste ploeg van de reguliere competitie in de Eastern Conference, leidt momenteel met 2-1.