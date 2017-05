“130 gewelddadige dieven, drugshandelaars en een kinderverkrachter land uitgezet”

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft opnieuw cijfers vrijgegeven van het aantal uitzettingen van criminelen. “In april stuurden we 130 criminele vreemdelingen vanuit de gevangenis terug naar hun thuisland!”, zegt hij. “ In totaal zijn ze goed voor 3.830 maanden ofwel 319 jaar effectieve gevangenisstraf. Het meeste dit jaar.”

Volgens Francken ging het allemaal om criminelen, die vooral betrokken waren geweest bij strafbare feiten zoals diefstal met braak/geweld (67), drugs (27), verkrachting (3). De staatssecretaris heeft op zijn blog ook een top-3 zwaarst gestraften opgesteld. “Op nummer 1: een Serviër, die 405 maanden moest uitzitten, voor o. a. diefstal met braak, slagen en verwondingen, heling. Op nummer 2: een Marrokaan, die 158 maanden in de cel moest, voor o.a. diefstal met geweld. Op nummer 3: een Marrokaan, 93 maanden kreeg, voor o.a. verkrachting van een kind en diefstal.”

Record

Vorig jaar stuurde ons land al 1.595 gedetineerden die niet over een verblijfsvergunning beschikten, terug naar hun thuisland. Dat waren er nooit eerder zoveel. In 2015 werden nog 1.437 “criminele illegalen” teruggestuurd. In 2014 en 2013 ging het respectievelijk om 625 en 629. “Dankzij de uitstekende samenwerking met de diensten van mijn collega op Justitie Koen Geens, breken we alle records en slagen we erin om de overbevolking in de Belgische gevangenissen eindelijk echt aan te pakken”, verklaarde Francken begin dit jaar nog.