Witte Huis laat zich niet opjagen voor Trumpcare

Voor het Witte Huis is er geen deadline om de nieuwe ziekteverzekeringswet door de Amerikaanse Senaat te krijgen. “We willen het juist doen, niet snel”, aldus Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis. Eerder deze week stemde het Huis van Afgevaardigden nipt voor “Trumpcare”, de wet die de ziekteverzekeringswet Affordable Care Act van Barack Obama, of “Obamacare”, ongedaan maakt.

Het Huis van Afgevaardigden keurde “Trumpcare” goed met een flinterdunne meerderheid van 217 tegen 213 stemmen. Het Witte Huis kijkt er nu naar uit de Senaat het voorstel “binnenkort” te zien behandelen. “We hebben geen tijdlijn of deadline opgesteld”, aldus Sanders. “We willen het juist doen, niet snel.”

In haar huidige vorm wordt niet verwacht dat de Trumpcare-wet de horde van de Senaat neemt. Daar moet het wetsontwerp minstens zestig van de honderd stemmen krijgen om goedgekeurd te worden. Blokvorming van de Democratische senatoren is voldoende om het ontwerp tegen te houden.

De woordvoerster heeft er vertrouwen in dat Trumpcare ook door de Senaat zal geraken. “Onderschat de president nooit”, zei ze. “Hij heeft keer op keer bewezen dat wanneer hij van iets overtuigd is, het gebeurt.” De woordvoerster gaf toe dat enkele wijzigingen te verwachten zijn, maar “de belangrijkste pijlers” zullen overeind blijven. “Zo werkt het wetgevend proces.”

Het afschaffen van Obamacare was één van de grote verkiezingsbeloftes van Donald Trump. Een eerste poging om dat te doen, in maart, was nog mislukt.