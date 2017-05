‘Fast & Furious’ bestaat ook echt in Antwerpen

Antwerpen -

peperdure horloges, pijlsnelle sportwagens, bloedmooie vrouwen en met anabolica opgepompte, zonnebank-bruine torso’s. Het Antwerpse fenomeen Frank V., alias Frank De Tank, leidde tot voor kort het leven van een personage uit filmreeks Fast & Furious. Als prominent lid van raceclub Antwerp Expendables werkte hij zich in de kijker, maar met de beschieting van zijn woning en zijn arrestatie in een groot drugsonderzoek is voorlopig een einde gekomen aan het blitse bestaan van De Tank.