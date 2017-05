Lier / Heist-op-den-Berg - Mogelijk is een epilepsieaanval de 11-jarige Demian Ver Elst fataal geworden. De jongen uit Lier werd gisterochtend dood aangetroffen in bed. Dat gebeurde in Oostende, waar de tiener met zijn medeleerlingen van het Instituut Mevrouw Govaerts uit Heist-op-den-Berg op zeeklassen was. “Onze wereld viel stil. Maandag zou Demian 12 jaar worden”, zegt mama Daisy Nys.

Demian was dinsdag op zeeklassen vertrokken met zijn schoolgenootjes van het Instituut Mevrouw Govaerts, een school voor buitengewoon onderwijs. Een jaarlijkse uitstap met tal van activiteiten waar iedereen naar uitkeek. Donderdag namen ze nog de veerboot naar Fort Napoleon en konden de kinderen zich uitleven op een go-kartparcours.

Na een quiz ’s avonds ging het gezelschap slapen in jeugdherberg De Ploate in Oostende. “Op dat ogenblik leek er niets aan de hand met Demian”, reageert directrice ­Sonja Vonckx. “Pas toen een leerkracht ’s morgens de kamer van Demian en drie vriendjes binnenstapte om hen te wekken, werd duidelijk dat er iets mis was. ­Demian werd niet wakker en bewoog niet meer. De andere kinderen werden naar buiten begeleid en de hulpdiensten werden verwittigd.”

“Demian had enorm naar het weekje zeeklassen uitgekeken. Ik herinner me zijn blik toen hij de dag voor zijn vertrek naar zijn reiskoffer staarde. Hij had er echt zin in”, vertelt mama Daisy Nys met tranen in de ogen.