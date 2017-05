Ambtenaar waakt mee over netheid straten en pleinen

Mechelen - De campagne ‘Stad om te zoenen’ in Mechelen bestaat tien jaar. Nieuw is de aanstelling van een netheidsambtenaar die nog beter moet toezien op het onderhoud van straten en pleinen in de stad.

De nieuwe ambtenaar moet ervoor zorgen dat alle acties die de stad voert rond netheid optimaal worden gecoördineerd. “Ik denk aan het vegen van de straten, de groenaanplantingen, het opruimen van zwerfvuil en het herstellen van schade aan het openbaar domein”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

De netheidsambtenaar zal niet alleen de werkplanningen van de uitvoeringsdiensten van de stad coördineren, maar ook toezien op werken die Mechelen heeft uitbesteed aan privébedrijven of organisaties actief in de sociale economie.

"De properste van de wereld"

“Wij willen alle verschillende activiteiten optimaliseren, want wij leveren daar al tien jaar grote inspanningen voor”, stelt Backx. Komt die ambtenaar er dan omdat de stad nog niet net genoeg is? “Mechelen kan nooit proper genoeg zijn. We willen niet alleen de beste burgemeester van de wereld hebben, wij willen ook de properste stad van de wereld worden. Dat is een uitdaging die we elke dag opnieuw moeten aangaan”, zegt de schepen van Openbare Werken nog.

Voor de start van de jaarlijkse lentecampagne zet de stad ook extra ploegen in. De medewerkers van de ploegen focussen zich op drie buurten, met een gekende problematiek van zwerfvuil: op 20 mei is de omgeving van station Nekkerspoel aan de beurt, op 10 juni de buurt van de Kruisbaan in Mechelen-Zuid en op 24 juni de buurt van ’t Hofke in de wijk Arsenaal.