Benefiet in Kavka voor Isaiah (6) die lijdt aan ‘Goldenhar-syndroom’

Onder meer Slongs Dievanongs treedt zondag in Kavka op tijdens de benefiet Isaiah Versterkt. De opbrengst gaat naar de ongeneeslijk zieke Isaiah (6) en andere lotgenoten.

In België zijn er vijftien mensen bekend die het Goldenhar-syndroom hebben. De zesjarige Isaiah is daar een van. Bij het Goldenhar-syndroom loopt er tijdens de zwangerschap iets fout met de ontwikkeling van het kind. “Na zijn geboorte zagen we dat er iets mis was met de oren van Isaiah”, zegt alleenstaande mama Barbara Claerhout (36). “Zijn linkeroor is namelijk veel kleiner dan zijn rechteroor. Twee jaar geleden werd tijdens het tweede erfelijkheidsonderzoek het Goldenhar-syndroom vastgesteld bij Isaiah. De symptomen zijn bij iedereen anders. Bij Isaiah heeft het syndroom effect op zijn hart, longen, nek, ribben, kaak, nieren en oren.”

Omdat geen enkele arts gespecialiseerd is in de ongeneeslijke ziekte, bezoekt Isaiah zeven verschillende specialisten. “Ik betaal jaarlijks zo’n 5.000 euro aan onderzoeken”, zegt mama Barbara. “Ik heb heel lang gezwegen over de financiële last. Ik wou niet dat Isaiah gestigmatiseerd zou worden door zijn ziekte. Hij gaat ook naar een gewone school zodat hij een zo normaal mogelijke jeugd heeft. Maar door de kosten van Isaiah zijn hoorapparaat stond ik met mijn rug tegen de muur. Toen heb ik een brief geschreven aan vrienden en familie.”

Slongs en Jean Bosco Safari

De omgeving van Barbara organiseert daarom op 7 mei de benefiet Isaiah Versterkt in Kavka. Onder meer Slongs Dievanongs en Jean Bosco Safari komen er optreden. De opbrengst gaat naar de vereniging voor Goldenhar België. “Dat geld zal in de eerste plaats gebruikt worden om de medische zorgen van Isaiah te betalen”, aldus mama Barbara. “Daarna is het de bedoeling dat het geld ook gebruikt wordt om andere lotgenoten te helpen. We willen zelf ook iets teruggeven.”