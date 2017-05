Club Brugge heeft broodnodige eerste uitzege Play-off 1 te pakken

Club Brugge heeft zijn broodnodige eerste uitzege in Play-off 1 te pakken. De landskampioen ging vrijdagavond met 1-3 winnen op het veld van Charleroi. Met dank aan Gouden Schoen José Izquierdo die een hattrick scoorde en zo een vreselijke blunder van de debuterende keeper Ethan Horvath uitwiste. Dankzij deze overwinning pakt Club Brugge negen op negen en nadert het voorlopig tot op één punt van leider Anderlecht. Paars-wit speelt zondag dus onder druk thuis tegen Zulte Waregem.

Club Brugge raapte de voorbije jaren weinig op het veld van Charleroi en dus koos Preud’homme voor een verrassende opstelling in Henegouwen. Aanvoerder Timmy Simons kwam na zijn schorsing niet opnieuw in de ploeg, Claudemir mocht blijven staan. Dion Cools verdween uit de basiself en werd op de linksback vervangen door de jonge Touba, die zijn debuut maakte. De meest opvallende wijziging was in doel. Doelman Ludovic Butelle betaalde het gelag voor zijn aarzelende optreden in de voorbije matchen en werd voor het eerst dit seizoen vervangen door de jonge Amerikaanse keeper Horvath. Vlak voor de aftrap blesseerde Benoit Poulain zich, waardoor Björn Engels ook nog in de ploeg kwam. Mazzu miste enkele steunpilaren zoals Harbaoui, Marcq (geschorst) en Baby (geblesseerd).

Michel Preud’homme zag zijn experimenteel elftal gretig beginnen in een kolkend Stade du Pays de Charleroi. Club zette hoog druk, nam het initiatief en ging op zoek naar de openingsgoal. En Charleroi deed wat Charleroi het best kan: een onvermurwbaar blok zetten en de tegenstander uit zijn kot lokken. Het gevolg was een eerste helft met weinig kansen. Een lobje op het dak van het doel van Engels en een prima parade van Nicolas Penneteau op een lage knal van Rotariu leken de enige kansen van de eerste helft te gaan worden. Tot José Izquierdo op slag van rust door Rotariu alleen schuin voor doel werd gezet. Penneteau kwam te gretig uit en de Colombiaanse Gouden Schoen schoof de 0-1 onder de Franse keeper in doel.

De tweede helft begon met het meest merkwaardige doelpunt van het jaar in de Jupiler Pro League. Ethan Horvath, die tot dat moment nog geen bal had moeten pakken, dacht dat er een vrije trap genomen moest worden en legde de bal op de grond. Charleroi-spits Pollet kwam van achter de rug van de Amerikaanse goalie gelopen, snoepte hem de bal af en trapte de gelijkmaker binnen. Horvath en héél Club Brugge bleef verbouwereerd achter. De debuterende doelman zal vannacht nog wel een aantal keer met angstzweet op het voorhoofd wakker worden.

Gelukkig voor Horvath had deze kapitale blunder geen wedstrijdbepalende gevolgen. Want José Izquierdo was in zijn dagje. Amper een minuut na de gelijkmaker maakte de Colombiaan de flater van zijn keeper goed. Claudemir zette Izquierdo met een mooie steekpass op weg naar de 1-2. Het signaal voor de bezoekers om de teugels een beetje te laten vieren. Een slecht idee want Charleroi kwam steeds dichter bij de gelijkmaker. Bédia nam Horvath tot tweemaal toe onder vuur. De Club-goalie paradeerde twee keer puik. Toch een kleine opsteker voor Horvath, die even later Dessoleil een wenkende kans huizenhoog zag overschieten.

Het laatste wapenfeit van het Henegouwse offensief dat in de 77e minuut definitief ging liggen toen Izquierdo de match dood maakte met zijn derde van de avond. De Charleroi-verdediging klungelde op een verre uitrap van Horvath. Penneteau aarzelde, Izquierdo niet: 1-3. In het slotkwartier volgde geen Mazzu-time meer voor Charleroi. Invaller Wesley miste nog een paar kansen, Vormer knalde de 1-1 op Izquierdo.