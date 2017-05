Werken centrum gaan tweede fase in

Rumst - In aanloop naar belangrijke wegen- en riolerings-werken zijn nutsmaatschappijen aan de slag in het centrum. Half mei starten zij aan het Koningin Astridplein, dat gedurende twee weken wordt afgesloten.

Vorige maand zijn nutsmaatschappijen al gestart met voorbereidende werken in de Eikenstraat in Reet (Rumst) in aanloop naar een grondige heraanleg van deze straat en van het Koningin Astridplein. De goede weers- en werkomstandigheden maken dat ze mooi op schema zitten.

Wanneer de werken in de Eikenstraat beëindigd zijn, moeten de nutsmaatschappijen ondergronds nog een tweetal weken werken verrichten ter hoogte van het Koningin Astridplein. Onder meer een belangrijke leiding moet onder het plein worden aangebracht. De rijweg wordt hiervoor gedurende twee weken volledig afgesloten.