Kweel mee met schlagers en steun zo goede doelen

Sint-Katelijne-Waver - De eerste Maneblusser Muziek- & Schlagermarathon vindt begin juni plaats in de Mechelse Nekkerhal. De opbrengst gaat naar de werking van instellingen voor personen met een beperking.

Vzw Sportief-Actief uit Sint-Katelijne-Waver en Parsival slaan samen met enkele opvangtehuizen de handen in elkaar ten voordele van vijf organisaties in Vlaanderen. “Omdat instellingen voor personen met een beperking het steeds moeilijker krijgen”, licht organisator Willy Op de Beeck toe. “De vzw Rozemarijn en de vzw Willekom beschikken over opvangtehuizen waar personen met een handicap op een goede opvang en begeleiding kunnen rekenen. Zij vervullen een belangrijke rol in onze huidige maatschappij. Met de eerste Maneblusser Muziek- & Schlagermarathon hopen we de werking nog beter maken.”

Het evenement strikte vijftien nationale en internationale artiesten. “Het bekende Nederlandse duo Jan Keizer & Anny Schilder maakten als boegbeelden van BZN furore en scoorden een onafzienbare reeks hits”, zegt Willy Op de Beeck. “Hun muzikale erfenis is tot op de dag van vandaag levend gebleven. Zij komen voor de eerste keer optreden in onze regio. Naast Mieke en Luc Van Meeuwen komen ook Corry Konings, Bobby Prins en Bouke Scholten optreden. In augustus staat Bouke Scholten als enige artiest in Graceland op het podium tijdens de herdenking van de sterfdatum van Elvis Presley. Verder komen met Michaël Lanzo, Frank & Christel Galan, Jo Vally, Louis Flion, Swoop, Steve Tielens en Jan Van de Ven uit Willebroek nog enkele hartenbrekers naar dit uniek festival.”

Het eerste Maneblusser Muziek-en schlagerfestival vindt plaats op zaterdag 10 juni.

www.muziekmarathon.be, www.boekjeticket.be