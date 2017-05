“Belast bedrijfswagens zwaarder en verlaag zo de loonkost”

België zou bedrijfswagens zwaarder moeten belasten, om dan met de opbrengst daarvan de loonkosten naar beneden te halen. Dat adviseert een studiedienst van de Europese Commissie na een onderzoek van de Belgische bedrijfswagens.

Volgens de studie loopt België jaarlijks zo’n 3,75 miljard euro mis doordat bedrijfswagens fiscaal voordelig zijn. Door ze zwaarder te belasten, zou er extra geld vrijkomen, waarmee de Belgische staat bijvoorbeeld de personenbelasting zou kunnen verlagen, zo staat in de studie. Een andere mogelijke oplossing is het invoeren van een ‘afstandscomponent’. Daarmee zouden chauffeurs die meer kilometers afleggen, zwaarder belast worden.

Foto: Hollandse Hoogte

Net vandaag meldde de federale regering dat het plan voor de invoering van een mobiliteitsbudget ter vervanging van bedrijfswagens in een stroomversnelling zit. Dat houdt in dat werknemers bijvoorbeeld hun auto kunnen ruilen voor cash. De sociale partners willen met zo’n mobiliteitsbudget werknemers eerder de kans geven om hun bedrijfswagen in te wisselen voor een kleiner exemplaar, waarna ze dan nog een abonnement voor het openbaar vervoer of een fiets kunnen kopen met de rest van het budget.

Niet bindend

Volgens de nota van de studiedienst van de Europese Commissie zal zo’n mobiliteitsbudget echter weinig effect hebben, omdat de groep die daarvan zou kunnen gebruikmaken en echt van zou kunnen profiteren, relatief klein is. Daardoor zal dat plan volgens de studiedienst weinig effect hebben op het aantal wagens op de Belgische wegen. Bovendien vermoedt de studiedienst dat het plan van dergelijk mobiliteitsbudget ook weinig invloed heeft op de kost van de begroting.

De studie is niet bindend en dient eerder als advies.