Deze grijpmachine heeft wel erg opmerkelijke prijzen in petto

Een Chinese winkel kreeg de voorbije dagen heel wat kritiek te slikken door gebruikers van sociale media nadat beelden opdoken van levende katten die als prijs moeten dienen in een grijpmachine. In plaats van speelgoed of goedkope juwelen, kunnen klanten een levende poes proberen te vangen met een klauw en die laten vallen in een bakje met de woorden “meester, breng me naar huis”.

De video werd vermoedelijk opgenomen in een, voorlopig onbekende, Chinese stad, en zorgt voor hevige controverse. De beelden werden begin april voor het eerst gepubliceerd op een Chinese website, maar vonden al snel hun weg naar sociale media, waar ze druk bekeken werden door verontwaardigde mensen.

De meeste online kijkers die een reactie schreven bij de video zijn het erover eens dat de promotiestunt een duidelijk voorbeeld van dierenmishandeling is. Volgens sommige reacties kunnen de angstige katten gewond raken door de scherpe klauw van de machine en is de stunt nefast voor de mentale gezondheid van de dieren. Anderen zijn echter grote fan van het initiatief en popelen om de grijpmachine zelf eens te testen. De man in de video slaagt er alvast niet in om de beoogde poes te vangen en klaagt luidop dat het beest te dik is.