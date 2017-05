Rijkevorsel / Brecht - Tijdens het saneren van een terrein aan de Nijverheidsweg 7 in Rijkevorsel, stootte de firma Snoeys uit Brecht op een verstopt asbeststort van ruim 900 ton dat een failliete firma er achterliet.

Normaal moet de vervuiler betalen, maar in de praktijk is dat niet altijd. In dit geval zal terreineigenaar Guido Schrijvers van De Volharding de meerkost van rond de 200.000 euro moeten dragen, terwijl ...