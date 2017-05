Alles over de titelstrijd in de eerste amateurklasse: kan Dessel een Kiels feest nog dwarsbomen?

Beerschot Wilrijk is misschien al zeker van promotie naar de eerste klasse B, maar het wil absoluut die vierde titel op rij vieren. Dessel Sport staat als eerste (en eigenlijk enige) in de rij om alsnog die titel af te snoepen.

De Mannekes beginnen de play-offs vanavond thuis tegen Virton, Dessel ontvangt Heist. Hier is alles wat u moet weten over de play-offs in de eerste amateurklasse.

Daar is Deinze weer

Nog voor de play-offs konden beginnen, werd het klassement van de reguliere competitie in de eerste amateurklasse nog op zijn kop gezet. Omdat het BAS de aftrek van 39 punten voor KMSK Deinze ongedaan maakte, mag Heist alsnog aantreden in de play-offs en weet Beerschot Wilrijk eindelijk met hoeveel punten voorsprong het aan deze eindronde begint. Na halvering van de punten zoals in Play-off 1 ziet het klassement er zo uit:

Beerschot Wilrijk 40 punten Dessel Sport 33 punten Virton 30 punten (29,5 naar boven afgerond) Heist 26 (25,5 naar boven afgerond)

Archiefbeeld Heist. Foto: SMB

Belangrijk om weten

Deze vier ploegen spelen nu nog twee keer tegen elkaar (in totaal zes speeldagen) om uit te maken wie kampioen wordt. Als Heist de eerste wedstrijd al verliest op Dessel, is het al uitgeschakeld voor de titel (als Beerschot Wilrijk verliest tegen Virton).

Bij een gelijk aantal punten in de eindrangschikking van de play-offs wordt eerst gekeken naar het eventueel naar boven afgeronde halve punt. Dit zou een nadeel voor Virton kunnen betekenen, maar in dit geval maakte het niets uit want als tweede criterium bij een gelijk aantal punten telt de rangschikking van de reguliere competitie. Bij een gelijk aantal punten is Beerschot Wilrijk altijd kampioen.

Titelfeest al na twee speeldagen?

Wie heeft zitten rekenen, heeft door dat de kampioen van de eerste amateurklasse al na twee speeldagen gekend zal zijn. Dan moet Beerschot Wilrijk 6 op 6 halen en Dessel Sport maximaal 1 op 6.

Wat met Virton

Beerschot Wilrijk is torenhoog favoriet, maar het gevaar bestaat dat de focus niet optimaal zal zijn aangezien de Mannekes al zeker zijn van promotie. Dessel Sport en zelfs Virton hopen daar op. De Luxemburgse ploeg kan wel heel snel uitgeteld zijn: bij verlies op speeldag 1 kan Virton alleen nog de titel grijpen als het daarna 15 op 15 haalt, Beerschot Wilrijk 0 op 15 én Dessel Sport nog punten laat liggen tegen Heist. Na de eerste speeldag weten we of Virton nog een (water)kans maakt op het kampioenschap.

Archiefbeeld Dessel Sport Foto: SMB

Kiels vizier op Dessel Sport gericht

Dessel Sport is wellicht de enige ploeg die een vierde titel op rij voor Beerschot Wilrijk kan dwarsbomen. Met een achterstand van 7 punten hebben de Kempenaars het niet in eigen hand: zelfs al wint het twee keer tegen Beerschot Wilrijk, dan moet het er nog op rekenen dat de Antwerpenaars nog minstens één keer verliest in de andere wedstrijden (ervan uitgaande dat Dessel alles wint).

Kan Dessel nog hopen?

Het wordt zeer moeilijk, maar een Kempens feest is niet uitgesloten. Als Beerschot Wilrijk in de eerste twee speeldagen punten laat liggen, krijgen we op 13 en 17 mei onderlinge duels waarin de spanning te snijden zal zijn. Als Dessel dan ook nog eens minstens 4 op 6 boekt tegen Beerschot Wilrijk, is het bibberen de laatste speeldag om de kampioen te kennen. De neutrale voetballer hoopt op dit scenario, maar op het Kiel zit men daar niet op te wachten en het blijft een bijzonder zware opgave voor de Kempenaars.

Foto: WAS

Het te verwachten scenario

Als we er van uitgaan dat Beerschot Wilrijk en Dessel Sport minimum 4 op 6 halen in de eerste twee speeldagen, zullen de Kempenaars op zaterdag 13 mei in eigen huis de fans willen trakteren op een zege tegen de leider. Doen ze dat niet, rijft Beerschot Wilrijk het kampioenschap binnen in Dessel zelf op zaterdag 13 mei of op woensdag 17 mei in het Olympisch Stadion. Supporters van de Mannekes doen er in het laatste geval goed aan donderdag 18 mei al een vrije dag in te plannen.

Kalender play-offs

SPEELDAG 1

Zaterdag 6 mei - 20u00: Beerschot-Wilrijk - Virton

Zondag 7 mei - 15u00: Dessel Sport - Heist

SPEELDAG 2

Woensdag 10 mei - 20u30: Heist - Beerschot-Wilrijk

Woensdag 10 mei - 20u30: Virton - Dessel Sport

SPEELDAG 3

Zaterdag 13 mei - 19u00: Virton - Heist

Zaterdag 13 mei - 19u30: Dessel Sport - Beerschot-Wilrijk

SPEELDAG 4

Woensdag 17 mei - 20u30: Heist - Virton

Woensdag 17 mei - 20u30: Beerschot-Wilrijk - Dessel Sport

SPEELDAG 5

Zaterdag 20 mei - 20u00: Virton - Beerschot-Wilrijk

Zaterdag 20 mei - 20u00: Heist - Dessel Sport

SPEELDAG 6