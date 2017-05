Mechelen - Bijna veertig jaar heeft Gust Van Thillo (63) als ingenieur-architect voor de stad Mechelen gewerkt. Bij het grote publiek is hij nauwelijks bekend, toch is hij de man die een grote hand had in alle stadsvernieuwingsprojecten de voorbije decennia. Nu gaat hij met pensioen.

Gust Van Thillo was als student al een jonge papa. Toen hij afstudeerde, zocht hij een betaalde stageplaats. Zo kwam hij terecht bij de stadsdiensten in Mechelen. “Veel generatiegenoten herinneren me ...