"Deze historisch cottage past bij de arboretumtuin"

Kalmthout - De cottage van Arboretum Kalmthout ondergaat een grondige renovatie. De voormalige woning van dorpsdokter en oud-burgemeester Armand Zaman staat zondag éénmalig open voor bezoekers.

De cottage uit 1930 die naast de ingang van Arborteum Kalmthout staat, is bij veel inwoners in de regio goed bekend. Het was immers de woning van dorpsdokter en oud-burgemeester Armand Zaman. Het gebouw wordt nu in ere hersteld waarbij aan de buitenzijde haar historische karakter met rotspleister en typische ramen in kleinhoutverdeling bewaard zal blijven. Aan de binnenzijde ligt de focus op hedendaags comfort en duurzaamheid.

“Dit is een gebouw met een rijke historie", zegt conservator Bram Rammeloo. "Heel wat Kalmthoutenaren kwamen hier vroeger als patiënt over de vloer. Daarom lanceerden we eerder een oproep om verhalen en foto’s aan ons archief te kunnen toevoegen. Vooral de doktersverhalen kwamen boven. Zoals de herinnering aan de deurbel die luid en lang klonk. De reden zou zijn geweest omdat mevrouw Zaman wat hardhorig was. Het huis van dokter Zaman deed ook dienst allereerste apotheek van het dorp. Mensen konden hier in het dispensarium van dokter Zaman hun medicamenten komen halen. Aan de hand van familiefoto’s en verhalen van en over het gezin Zaman kunnen bezoekers zondag een stukje geschiedenis opsnuiven.”

“We wilden het gebouw zijn historisch karakter terugeven”, zegt Rammeloo. “Nadat het huis verkocht werd aan verschillende eigenaars is er eigen bijzonder weinig aan het huis gedaan. Je kan dus stellen dat, sinds de jaren ’30, de cottage in zijn oorspronkelijke staat is gebleven. Zo stond hier dus nog een keuken uit die tijd. Heel mooi maar toch groeide hier boomwortels binnen. Het huis is gebouwd op zand en zavel en drukte na al die jaren de tegels omhoog."

De structuur binnen is gerenoveerd naar hedendaagse noden, buiten is het karakter hetzelfde gebleven. "Dit historisch beeld past bij de arboretumtuin, het station en Kalmthout", zegt Rammeloo. ”We beschikken ook de originele blauwdruktekeningen van het gebouw. Toch wel bijzonder. Verder laten we hier ook zien hoe er vandaag energiezuinig gerenoveerd wordt. Bezoekers kunnen bekijken hoe de isolatie van het dak, gevels, vloer en schrijnwerk werden aangepakt en hoe hernieuwbare energie en een slim ventilatiesysteem een plek krijgen in dit gebouw.”

Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout. NMBS-station van Kalmthout op 200. Doorlopend open van 10 tot 17u.