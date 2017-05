Babytaaltrainer Sara Stappers: “Een baby huilt minder als je zijn taal begrijpt”

Babyprofessionals zoals vroedkundigen en kraamverzorgenden moeten meer kennis hebben over babytaal, vindt babytaaltrainer Sara Stappers. In Ekeren gaat daarom deze maand een cursus van start. Babytaal is de universele ‘code’ die baby’s gebruiken om hun noden kenbaar te maken. “Kennis over die taal bespaart ouders heel wat frustratie.”