De jongste twee weken heeft hoofdredactrice Kris Vanmarsenille in Antwerpen twee boekvoorstellingen bijgewoond. Twee boeken over maatschappelijk en politiek belangrijke thema’s werden gepresenteerd met een debat. Dat eigenlijk geen debat was, stelde ze vast, want zowel op het podium als in de zaal zaten alleen maar gelijkgestemden. In de ene zaal kwamen die van links, in de andere van rechts. Maar in geen enkele zaal zaten ze samen. Wat is er aan de hand met het debat in Antwerpen, vraagt ze zich af.