Koppel ruilt markt in voor ambachtelijke slagerij

Rijkevorsel - Liefhebbers van vers bereide en ambachtelijke vleesproducten kunnen voortaan terecht bij Alexander Jasperse en Nathalie Verhaegen. Ze verbouwden het vroegere pand van Foto De Greef in Dorp in Rijkevorsel tot een nieuwe slagerij.

Het is voor Alexander en Nathalie (beiden 28) geen stap in het onbekende. Ze hebben drie jaar met een kraam op markten gestaan, onder andere elke maandag in Rijkevorsel. “Daar zijn we half maart mee gestopt om ons volledig op de verbouwing van de winkel te concentreren”, vertelt Nathalie. “De klanten in Rijkevorsel hebben ons dus enkele weken moeten missen. We merkten de voorbije dagen wel dat de nieuwsgierigheid groot is."

Achter de toonbank hangen enkele stukken rund en varken achter glas. "Ze bevinden zich in een kast om er gerijpt vlees van te maken”, legt Alexander Jasperse uit. “De bedoeling is dat ze er minstens drie weken blijven hangen. De enzymen sterven af, waardoor het vlees malser wordt en intenser van smaak."

Het openingsweekend gaat niet onopgemerkt voorbij. De klanten krijgen een drankje en een welkomstgeschenk. Verder zijn er promoties.

Meer informatie en de openingsuren staan op de website www.slagerij-jasperse.be