Lopen voor Sri Lanka

Kontich - Tijdens de krokusvakantie bezochten acht leerlingen van het Sint-Jozefinstituut enkele projecten van de organisatie Adoptie Sri Lanka. Om deze projecten te ondersteunen, organiseerden ze een looptocht.

Linda Stabel, de voormalige directrice van de Sint-Montfortschool in Kontich-Kazerne, richtte de organisatie Adoptie Sri Lanka op. Deze organisatie ondersteunt de plaatselijke bevolking in en om Mihintale door het bouwen van stenen huisjes en kleuterscholen.

Enkele leerlingen van het Sint-Jozefinstituut bezochten tijdens de krokusvakantie enkele projecten van Adoptie Sri Lanka. Om deze projecten te ondersteunen organiseerden de leerlingen tal van activiteiten. Zo verkochten ze mattentaarten en rozen. Op vrijdag namen de leerlingen deel aan een gesponsorde looptocht rond de school. De leerkrachten en de leerlingen verzorgden live optredens op een podium. Voor de leukst verklede deelnemers was er een prijs voorzien. In totaal hopen de leerlingen 23.000 euro in te zamelen, wat een haalbare kaart is.

http://www.adoptiesrilanka.be