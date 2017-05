Antwerpen 2018 - Een deel van station Antwerpen-Centraal is vrijdagnamiddag even ontruimd vanwege een verdachte koffer. Er was geen hinder voor het treinverkeer.

Aan de opbergkastjes, onder de grote klok van het station, was een koffer achtergelaten die deels in een locker, deels in de openbare ruimte stond. Om dit nader te onderzoeken is de bagageruimte even ontruimd. Het bleek al snel loos alarm