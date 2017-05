Muziekjournalist opent eerste Rock Guesthouse van Antwerpen

“Het is niet echt een bed & breakfast, want we wonen er zelf niet, wel hier recht tegenover. Noem het maar guesthouse”, zegt Bart Steenhaut (45). Hij is een van Vlaanderens bekendste rockjournalisten en dat spat in zijn nieuwe guesthouse van alle muren en uit alle vijf de originele, muzikale kamers. Ontdek samen met CittA Antwerpens eerste Rock Guesthouse.

Rock Lobster is de naam van de groep, correctie: van het guesthouse. Het helpt meteen om het adres te onthouden: Kreeftstraat in het hippe Zurenborg. “Eigenlijk was het een werktitel, maar toen Patti ...