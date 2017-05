Hitlers gestolen kinderen: vrouw (76) getuigt over hoe ze als baby door de SS werd ontvoerd om door Duitse ouders te worden opgevoed

Een 76-jarige vrouw heeft onthuld hoe ze op 58-jarige leeftijd ontdekte dat ze als baby uit Oost-Europa werd ontvoerd door de nazi’s om opgevoed te worden door Duitser. In 1942 kreeg ze een nieuwe naam in het kader van Lebensborn, een plan van de nazi’s om de voortzetting van het Arische ras te verzekeren. De zoektocht van de vrouw naar haar echte familie bracht een sinistere waarheid aan het licht toen bleek dat meer dan een half miljoen kinderen hetzelfde lot moesten ondergaan.

Ingrid von Oelhafen werd op 11 november 1941 geboren als Erika Matko in Sauerbrunn, een stad in het toenmalige Joegoslavië, als jongste van drie kinderen. Erg lang bleef ze niet bij haar biologische moeder: nog geen jaar later werd ze meegenomen door SS-officiers en kreeg ze plotseling een andere naam door haar nieuwe, Duitse ouders. Net zoals een half miljoen baby’s en jonge kinderen, maakte Ingrid deel uit van Lebensborn, een door de Duitse staat gesponsord plan dat maar één doel had: een superieur ras van Arische kinderen opvoeden die het ‘Duizendjarige Derde Rijk’ van Adolf Hitler moesten bevolken.

Von Oelhafen werd op een ochtend door de nazi’s geselecteerd om te worden meegenomen zodat ze zou kunnen worden opgevoed tot Duitser. “We werden geselecteerd en ze onderzochten ons”, vertelt de vrouw tijdens een televisie-interview over haar wanhopige zoektocht naar haar echte identiteit. “We werden verdeeld in vier categorieën. Diegene met categorie één of twee werden geschikt bevonden en gingen naar een Lebensborn-tehuis. De anderen gingen naar een andere plaats.”

Toen de moeder van Erika diezelfde avond nog weer naar huis mocht vertrekken, had ze nog steeds drie kinderen, maar één van hen was niet de echte Erika Matko. De echte Erika was al op weg naar haar nieuwe ouders en het zou nog jaren duren vooraleer ze de waarheid over haar roots te weten kwam.

Geadopteerd

“Ik groeide op denkend dat mijn ouders mijn biologische ouders waren.” Pas toen ze een jaar of tien was, kwam ze te weten dat ze al die jaren bij een pleeggezin had gewoond. Op een dag vond Ingrid een document waarop stond dat Erika Matko beter bekend was als Ingrid von Oelhafen. “Ik was in de war toen ik die naam las. Ik ondervraagde de huishoudsters en zij vertelden mij dat ik eigenlijk geadopteerd was.”

Ingrid bleef voor het grootste deel van haar volwassen leven in het ongewisse over haar ware identiteit totdat ze bijna 50 jaar later documenten vond in de archieven van Neurenberg, de Duitse stad waar na de Tweede Wereldoorlog de strafprocessen tegen de nazi’s werden gehouden. “Ik belde hen op en maakte een afspraak. Ze hadden documenten gevonden met mijn naam op, waaruit bleek dat ik geboren werd in Joegoslavië.”

Ingrid ontdekte dat haar geboorteplaats nu in Slovenië ligt en contacteerde de lokale autoriteiten om meer over haar verleden te weten te komen. Daar kreeg ze echter te horen dat het onmogelijk was dat zij Erika Matko was. Er bestond immers al een Erika Matko met dezelfde geboortedatum als Ingrid, die in de stad was opgegroeid en daar zelfs een zoon kreeg. Een dieptepunt voor Ingrid, die haar identiteit volledig kwijt was. “Ik dacht toen: wie ben ik? Ik ben zelfs Erika niet meer.”

Een half miljoen kinderen

Het zou nog drie jaar duren voordat Ingrid de duistere waarheid over haar ontvoering te weten kwam. Het verhaal van haar zoektocht naar haar echte familie en geboorteplaats, pende ze neer in het boek ‘Hitlers vergeten kinderen’. Het onderzoek van Ingrid bracht niet alleen haar ware identiteit aan het licht, maar onthulde ook de reikwijdte van Lebensborn toen bleek dat er meer dan een half miljoen kinderen hetzelfde lot als Ingrid ondergingen. Kinderen uit Polen, Rusland, Estland, Letland en Noorwegen werden bij hun ouders weggenomen door de SS om Hitlers droom van een zuiver, Arisch ras waar te kunnen maken.

Ingrid was lange tijd erg kwaad op haar moeder omdat ze een ander kind had opgevoed. “Ze moet geweten hebben dat ze een ander kind terug mee naar huis kreeg. Maar ik besef nu dat ze bang was. Ze was bang van de nazi’s.”

DNA-test

Ingrid keerde uiteindelijk terug naar haar geboorteplaats en vond daar enkele familieleden, die akkoord gingen met een DNA-test, waardoor Ingrid het definitieve bewijs kreeg dat ze een Matko is. Ze schreef ook een brief naar Erika Matko, maar kreeg nooit een antwoord van die vrouw die door haar moeder werd opgevoed en haar leven leidt. “Ze weigert elk contact. Erika en haar zoon willen het verhaal niet horen.”

Ingrid heeft er zich uiteindelijk mee kunnen verzoenen dat ze Ingrid von Oelhafen is. “Sinds ik twee en een half jaar oud ben, word ik door mijn pleegouders Ingrid genoemd. En als Ingrid von Oelhafen heb ik vrede gevonden.” En Erika Matko? “Misschien gewoon twee woorden op een document.”

Bekijk hier de volledige reportage van de zoektocht van Ingrid von Oelhafen: