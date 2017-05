Sensatie in de Giro: Pöstlberger grist eerste roze trui voor de neus van sprinters weg

Lukas Pöstlberger is de verrassende eerste ritwinaar en roze trui van de honderdste Giro. De Oostenrijker van Bora-Hansgrohe bleef in de Sardijnse stad Olbia verrassend het sprintende peloton voor. Caleb Ewan finishte als tweede, André Greipel werd derde.

De Grande Partenza van de honderdste Giro was weggelegd voor Alghero op het eiland Sardinië. Vooraf ging alle aandacht naar de uitgesloten dopingzondaars Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni en hun team Bardiani dat toch mocht starten. En uiteraard naar de overleden Italiaanse renner Michele Scarponi die een passend eerbetoon kreeg voor de start.

Maar om 12u10 kon dan eindelijk toch alle aandacht naar de koers. 195 renners trokken zich op gang voor hun eerste van 3.605 kilometers die hen van Sardinië via Sicilië en uiteindelijk dwars door Italië naar Milaan zal voeren. De zon scheen rijkelijk, de wind blies in het nadeel. Op het menu van de dag stonden 206 kilometer met drie hellingen van vierde categorie als voornaamste hindernissen. Een relatief makkelijk opwarmertje dat de sprinters de kans zou geven om met de eerste roze trui aan de haal te gaan.

De openingsetappe was er vooral eentje om het prachtige landschap en de toeristische troeven van Sardinië in de kijker te zetten. Tussen de helikoptershots van de groene heuvels en stranden die doen dromen van vakantie door, zagen we een traditionele vroege vlucht zich vormen met zes renners: Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Marcin Bialoblocki (CCC Sprandi Polkowice), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo), Daniel Teklehaimanot (Dimension Data) en Eugert Zhupa (Wilier Selle Italia). Hun doel: publiciteit rapen voor hun ploeg en strijden om de eerste bergprijs.

Foto: EPA

De zes leiders verzamelden een maximale voorsprong van zeven minuten, er werd gekoerst tegen een gemiddelde snelheid van 39km/u. Niet onlogisch gezien de tegenwind en het heuvelachtige landschap. Daniel Teklehaimanot is een notoir verzamelaar van bergtruien, maar de Eritreeër moest de eerste blauwe trui laten aan Cesare Benedetti. De Italiaan kwam als eerste boven op de drie hellingen.

In het peloton wisselden de sprintersploegen elkaar telkens keurig af. De vroege vlucht werd zoals steeds feilloos onder controle gehouden. Met een glansrol voor Lotto-Soudal en Quick Step Floors. Met nog drie kilometer op de teller waren ook de laatste vluchters eraan voor de moeite. Sprinten dus. Althans, daar ging iedereen van uit. Maar geen enkele spurtploeg slaagde erin om een goed treintje op poten te zetten. En zo kwam het dat Lukas Pöstlberger, die eigenlijk op kop reed om zijn sprinter Sam Bennett te lanceren, een gaatje had op de rest van het peloton.

Alexander Edmondson hield zijn benen even stil omdat anders zijn spurter Caleb Ewan te vroeg op kop de laatste rechte lijn zou zijn ingegaan. Het bleek een fatale fout want geen enkele andere ploeg was nog in staat om de kloof met Pöstlberger te dichten.

En zo pakte de 25-jarige Oostenrijker niet alleen de mooiste zege uit zijn carrière, maar ook de eerste roze trui van deze Giro. Hij is ook meteen de meest verrassende leider van de voorbije jaren in Italië. Lukas Pöstlberger is een nog vrij onbekende renner die twee jaar geleden een etappe in de Ronde van Oostenrijk won. Hij werd dit voorjaar vijftiende in Dwars door Vlaanderen en vijfde in de E3 Harelbeke.

Caleb Ewan kon zichzelf wel voor het hoofd slaan. De Australiër won de massasprint en grijpt zo door een inschattingsfout naast zijn allereerste roze trui. Idem voor André Greipel die derde werd. De Duitser van Lotto-Soudal won al zes etappe in de Giro, maar pakte nog nooit het roze. Dat zal ook dit jaar niet gebeuren. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de zevende plaats.

Kruijswijk verliest tijd

In het peloton had de Nederlandse schaduwfavoriet Steven Kruijswijk zich laten verrassen. Kruijswijk zat achterin de massa toen er een breukje kwam. Hij verloor als enige topper dertien seconden. Geen drama, maar wel nodeloos tijdverlies.

De etappe van zaterdag in de Giro: aanvallers wrijven zich in de handen

Want de etappe van zaterdag is geen spek naar de bek van de sprinters. Daarvoor is de helling van tweede categorie (Genina Silana) met de top op vijftig kilometer van de finish net iets te pittig. Vanaf die top gaat het in een rotvaart bergaf naar de streep in Tortoli (lees meer).

Rituitslag

1. Lukas Pöstlberger (BORA)

2. Caleb Ewan (Orica)

3. André Greipel (Lotto)

4. Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo)

5. Sacha Modolo (UAE Team Emirates)

6. Kristian Sbaragli (Dimension Data)

7. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

8. Ryan Gibbons (Dimension Data)

9. Sam Bennett (BORA)

10. Phil Bauhaus (Team Sunweb)

Bekijk de volledige uitslag en het klassement hier.

Foto: AFP

Foto: AFP