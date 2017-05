TIPS. Maak je huidverzorging eens zelf en design voor een prikje

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Tinnie uitjes, trends, places to be en de leukste hebbedingen. Deze week: stockverkoop bij Durlet, de moeite om binnen te wandelen in de kringwinkel, een tip voor Moederdag en huidverzorging die je zelf kunt samenstellen.

DIY-huidverzorging op maat “Een crème op maat van je huid, waarom maak je die niet zelf?”, dachten ze bij het Italiaanse beautymerk Collistar. Daarom werd hun Natura-gamma aangevuld met een pakket met een basiscrème waaraan je allerlei ingrediënten - die je vast in je keuken hebt staan - kunt toevoegen. Met een beetje olijfolie wordt je huid gevoed, voeg er lepeltjes yoghurt aan toe en dan zou je teint oplichten. Of wat denk je van een scrub met een beetje suiker? Mengkom, spatel en crème zijn inbegrepen - aan jou om er een persoonlijk product van te maken. Adviesprijs: 29,50 euro. (vwh)

Designmeubelen met fikse korting

Goed nieuws voor wie nog op zoek is naar een eyecatcher voor in zijn interieur: het West-Vlaamse designbedrijf Durlet organiseert naar jaarlijkse gewoonte een stockverkoop en de kortingen zijn niet min. Sommige tafels, stoelen en zetels scoor je voor de helft van de prijs. Een tip voor de bezoekers die langskomen op 5,6 of 7 mei: hoe eerder je komt, hoe meer keuze je hebt. Betalen kan cash of via overschrijving. De stockverkoop is vrijdag open van 10 tot 18.30 uur. Tijdens het weekend open tot 17 uur. Eén adres: Werkhuizenstraat 15, 8870 Izegem. www.durlet.com (vwh)

Ode aan mama

Nog op zoek naar een mooi cadeau voor moederdag? Dan tippen wij deze juwelen van de Belgische ontwerpster Lore Van Keer, die met de collectie 'Ode' de onbreekbare band tussen een moeder en haar kind wil weergeven. Het begon als een stuk dat ze voor zichzelf maakte: een ring met de naam van haar zoontje in verwerkt. Aan de bovenkant, zodat hij er altijd is, maar niet iedereen hem meteen ziet. Ze kreeg zulke leuke reacties dat ze van de ring een collectie maakte, een ode aan alle mama's die het op hun eigen manier doen in deze drukke, veeleisende tijden. Vanaf 215 euro, meer info: www.lorevankeer.com (tib)

Met dank aan de gulle gevers

Wat zou een Kringwinkel zijn zonder de gevers die hun spullen schenken? Om hen in de bloemetjes te zetten, organiseert de Kringloopwinkel op zaterdag 6 mei de 'Dag van de Gever'. Sommige winkels verwennen met een bloemen, kortingsbonnen of een hapje en een drankje, andere houden hun verrassing voorlopig nog geheim. Mocht je dus eindelijk die zolder of garage opgeruimd krijgen: je weet waar je met je spullen heen moet. (tib)