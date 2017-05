23.698 euro aan boetes bij intensieve controle op ‘zwaar vervoer’

Ranst - De federale Wegpolitie Antwerpen heeft donderdagvoormiddag een intensieve controle doorgevoerd op ‘zwaar vervoer’ op de E313. In vier uur werden in totaal 26 inbreuken vastgesteld voor een totaalbedrag van 23.698 euro aan boetes.

De actie vond plaats tussen 8 en 12 uur ter hoogte van de parking in Ranst en was gericht op overlading, zakenvervoer en de controle van de tachograaf, een toestel dat de rij- en rusttijden registreert. “Wij organiseren dit soort controles regelmatig omdat ze een grote rol spelen in verkeersveiligheid”, zegt de federale Wegpolitie. “Vrachtwagenchauffeurs die de regels niet respecteren creëren namelijk een groot risico op verkeersongevallen, met soms ernstige gevolgen als resultaat.”

Tijdens de controle werden in totaal 26 inbreuken vastgesteld. 15 chauffeurs werden beboet voor overlading, drie bestuurders hadden een ongeldige technische keuring in hun bezit en er werden ook twee inbreuken op de tachograaf gepleegd, twee chauffeurs hadden een ongeldig vervoersdocument voor transport op zak. De volgende inbreuken vielen één keer voor: parkeren op de autosnelweg, GSM-gebruik achter het stuur, uitzonderlijk vervoer en overlading en boorddocumenten. In totaal moest er 23.698 euro aan boetes worden betaald.

De federale Wegpolitie garandeert dat er in de toekomst soortgelijke acties worden georganiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen.