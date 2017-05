Met deze acht fietsformules in Antwerpen ontdek je de stad op een nieuwe manier

Te voet, in een toeristentreintje, aan boord van een dubbeldekbus of per koets: bezoekers die Antwerpen wil verkennen, hebben keuze zat. Ook wie kiest voor het stalen ros, komt ruim aan z’n trekken. Een overzicht van de acht leukste fietsformules in en rond de Metropool.

1. Urban Jungle

Wat: De definitie van een urban fietser? “Een fietser die niet bang is van kasseien en tramsporen, iemand die graag uitstekende koffie of een lekker biertje drinkt, die altijd zijn smartphone in de aanslag heeft om een Instagramfoto te maken van prachtige architectuur en indrukwekkende street art”, aldus een medewerker van Visit Antwerpen. Passeren de revue: het zand en stof van Spoor Oost, de drukke stationsbuurt en een pitstop in Café Mombasa of de Pelgrim.

Waar: De Urban Jungle-fietskaart is verkrijgbaar bij de bezoekerscentra van Visit Antwerpen op de Grote Markt of in het Centraal Station.

Prijs: Gratis

Info: www.visitantwerpen.be

Archiefbeeld. Foto: Hollandse Hoogte

2. Op eigen gevoel

Wat: Antwerpen telt behoorlijk wat opvallende landschapselementen die dienst kunnen doen als referentiepunt voor wie op eigen houtje per fiets de stad wil verkennen en tijdens de tocht de weg niet wil kwijtraken: de kathedraal en de Boerentoren, om er maar twee te noemen. De stadsfietsen van Velo zijn op dat vlak het meest voor de hand liggende alternatief. “De Velo’s zijn ideaal voor korte ritten in de stad. Het eerste halfuur van elke rit is daarom inbegrepen in de inschrijvingskost. Fiets je langer dan een halfuur, dan betaal je extra.” Een fiets lenen is eenvoudig. Je kan een jaarkaart, een week- of een dagpas kopen.

Waar: Een tocht kan starten aan elk fietsstation. Op de onderstaande website vind je alle adressen.

Prijs: Een dagpas kost 4 euro, een weekpas 10 euro.

Info:www.velo-antwerpen.be

3. Easy Going

Wat: Met de Easy Going-route fiets je via het handige knooppuntensysteem langs talrijke bezienswaardigheden in de stad. Onderweg kan je genieten van mooie panorama’s, groene plekjes, prachtige kunst en dito architectuur. Onderweg zijn er talloze mogelijkheden om de honger en de dorst te stillen. De fietskaart is makkelijk plooibaar, je neemt hem dus vlot mee in de jas- of broekzak.

Prijs: gratis

Info:www.touring.be

4. Langs de Stroom

Wat: De fietsroute ‘Fietsen aan de stroom’ leidt je via een net van handige knooppunten langs en over de Schelde. Je ontdekt rustieke dorpjes, groene gemeenten en een heleboel historische bezienswaardigheden. De route bedraagt 37 kilometer en start en eindigt in het centrum van Antwerpen. “Eenmaal op weg geniet je van een prachtig panorama van de Antwerpse rede”, aldus een deelnemer. “Op diverse plaatsen brengt een veerboot je van de ene Scheldeoever naar de andere. Ook tussen Bazel en Hemiksem bestaat er een gratis veerdienst.”

Waar: Deze route vertrekt en eindigt aan het MAS, en gaat kriskras door Antwerpen, Zwijndrecht, Kruibeke en Hemiksem. De gevolgde knooppunten zijn 56, 57, 27, 44, 47, 48, 49, 71, 70, 32, 33, 43, 42, 41, 59, 57 en 56.

Prijs: Gratis

Info:www.visitantwerpen.be

Foto: pma

5. Volg de gids

Wat: Niets zo leuk als fietsen onder leiding van iemand die de stad kent en de tocht kan opvrolijken met curieuze en historische verhalen. “Ontdek de vele facetten van de diamantstad in onze complete Classic Tour of de verkorte Classic by Night Tour”, promoot een medewerker van Antwerp Bike Tours. “Kinderen beleven een leuke voormiddag tijdens de Kids Tour, met een coole kinderfiets of veilig achterop. De echte levensgenieters combineren fietsen met een bezoek aan stadsbrouwerij De Koninck.” Ook Cyclant biedt fietstours aan. “Hier kan je kiezen tussen meerdere tours per week en volg je een ervaren gids langs bekende en minder bekende plekken in de stad”, luidt het.

Waar: Antwerp Bike Tours, Kaasstraat 2 in Antwerpen. Cyclant vind je in het Centraal Station.

Prijs: Bij Antwerp Bike Tours variëren de prijzen al naargelang de gekozen route. Alle tarieven vind je op de onderstaande website. Cyclant rekent 23 en 18 euro aan voor een tour van 3,5 of 2,5 uur, goed voor 14 km aan fietsplezier.

Info: www.antwerpbiketours.eu en www.cyclant.com

6. Bly Sky Fietstaxi

Wat: De trendy fietstaxi’s zien er wat futuristisch uit, maar ze zitten comfortabel en ze zijn bestand tegen onder meer het schokken bij ritten over kasseien. Verder zijn de fietsen voorzien van een elektrische motor, die ecologisch wordt opgeladen. De taxidienst wil een bijdrage leveren aan de uitbouw van een ecologisch verantwoorde stadsontwikkeling door een milieuvriendelijk transportalternatief. Taxiritten zijn mogelijk tot half oktober, tussen 11 tot 19 uur.

Waar: Beschikbaar voor ritjes binnen de Antwerpse Singel.

Prijs: De instapprijs bedraagt één euro. Per tien minuten extra komt er drie euro bij.

Info:www.bluesky.blue

Foto: fvv

7. Door de haven

Wat: In de haven zijn vier verschillende routes uitgestippeld die je laten kennismaken met de mooiste hoekjes en kantjes. Het Havenbedrijf hecht veel waarde aan de zachte weggebruikers en investeerde de jongste jaren onder meer in de aanleg van nieuwe, vrij liggende fietspaden langs de Schelde- en Noorderlaan. Op de Havenfietskaart zijn vier fietsroutes - variërend van 10 tot 60 km - en meer informatie over een groot aantal bezienswaardigheden. Ook praktische info wordt vermeld, zoals de overzettijden van de veerpont tussen Doel en Lillo-Fort, fietsknooppunten en adressen voor fietsverhuur en -herstel.

Waar: In en rond de haven. De havenfietskaart kan afgehaald worden aan de infobalie van het MAS Havenpaviljoen, of download de gratis ‘Port of Antwerp’-app.

Prijs: Gratis

Info:www.portofantwerp.com

Foto: BELGA

8. Fietsen à la carte

Wat: De website Velotariër, die zichzelf omschrijft als een ‘Handleiding voor het berijden en liefhebben van een fiets’, ging op zoek naar de ultieme locaties in de stad om al fietsend halt te houden. De website is gebruiksvriendelijk en is een compagnon de route, waarbij het al scrollend makkelijk kiezen is uit de door de makers geselecteerde hotspots in en rond de stad.

Waar: Van Park Spoor Noord over de Badboot tot het Noordkasteel.

Prijs: Gratis

Info: www.velotarier.be