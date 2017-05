"Als etalagepoppen vrouwen zouden zijn, zouden ze zelfs niet menstrueren"

Er is opnieuw kritiek op de onrealistische lichaamsvormen van etalagepoppen. "Als elke vrouw hetzelfde figuur zou hebben als de gemiddelde etalagepop, dan zaten we met een enorm gezondheidsprobleem", besluiten Britse onderzoekers nadat ze paspoppen hebben onderzocht in verschillende Britse steden.

De Britse onderzoekers publiceerden de resultaten van hun onderzoek in the Journal of Eating Disorders en maken zich grote zorgen. "Etalagepoppen hebben nog steeds een onrealistisch figuur. Als elke vrouw hetzelfde figuur zou hebben als de gemiddelde etalagepop, dan zaten we met een enorm gezondheidsprobleem", besluiten de onderzoekers. "De meeste poppen zijn zelfs zo dun dat ze in het echte leven niet zouden menstrueren."

Voor hun onderzoek bestudeerden de Britten paspoppen in twee Britse steden. "We vonden geen enkele paspop met 'normale' maten of lichaamsvormen", besluit een van de onderzoekers in de paper. "Heel erg verontrustend, zeker omdat er eerder al kritiek kwam op de onrealistische paspoppen maar er dus blijkbaar nog geen enkele verbetering merkbaar is."

This is disgusting, damaging and irresponsible @oasisfashion, not to mention really weird. pic.twitter.com/ZzlnwAPp6f — Rhiannon L Cosslett (@rhiannonlucyc) 20 oktober 2015



Het is niet duidelijk hoeveel effect de onrealistische poppen daadwerkelijk hebben op het lichaamsbeeld van vrouwen, maar dat er op dat vlak nog heel veel werk is in de modewereld, werd nog maar eens bevestigd.