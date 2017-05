Een smakelijk eilandje op het Eilandje

Antwerpen - Op het Eilandje hebben Wanda en Giorgio hun eigen Italiaanse eilandje L’isola di Giò.

Wanda Schwab en Giorgio Pinna hebben hun L’isola di Giò op het Eilandje al vierentwintig jaar. Hun geschiedenis leest als een liefdesroman. Op een middag wandelde Wanda met haar zoontje over de Grote Markt. Voor restaurant De Gulden Beer kruiste haar blik die van Giorgio, die er wachtte om weer aan de slag te gaan in de keuken. Het was voor beiden liefde op het eerste gezicht.

“Wat later, toen Giorgio chef werd in restaurant Santa Lucia in Mariaburg, zijn we als duo gaan werken.” Voor Wanda was het daar een prima leerschool en wellicht borrelden daar de plannen voor een eigen zaak.

Via kennissen konden ze de zaak op het Eilandje overnemen: “De geknipte plek, er was niet meer dan restaurantschip la Pérouse en een mosselrestaurant. We hadden van bij de start elke middag een vol huis.”

In het begin draaide dat vooral rond pizza en pasta, maar al snel kon Giorgio meer laten zien van de Italiaanse keuken. “Hij had het van geen vreemden”, vertelt Wanda. “Zijn broer, die nu restaurant Manifesto in Schoten heeft, had hem naar Antwerpen gehaald. En de huidige uitbaters van Ferrier 30, Arte, Renaissance en Gambero Rosso waren dorpsgenoten in Sardinië en ooit collega’s in de Gulden Beer.”

isoladigio.be, Bordeauxstraat 11.