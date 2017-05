Qualifier Mona Barthel is eerste finaliste op WTA Praag

Mona Barthel (WTA 82) heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Praag (250.000 dollar).

De Duitse, die als qualifier de hoofdtabel haalde, versloeg op het gravel in de Tsjechische hoofdstad de thuisspeelster en het derde reekshoofd Barbora Strycova (WTA 18). Het werd 3-6, 6-2 en 6-3 na een partij die 2 uur en 8 minuten duurde. Wie haar opponente in de finale wordt, is nog niet bekend.

De 26-jarige Barthel telt voorlopig drie WTA-titels (in het enkel) op haar erelijst. Ze was de beste in Hobart (2012), Parijs (2013) en Bastad (2014). Drie keer eindigde de Duitse als runner-up.