Kirsten Flipkens strandt in eerste kwalificatieronde WTA Madrid

Kirsten Flipkens (WTA 92) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in Madrid (5.924.318 euro). Op het gravel in de Spaanse hoofdstad ging Flipkens in twee sets onderuit tegen de Russin Evgeniya Rodina (WTA 78). Het werd twee keer 7-5 na 1 uur en 41 minuten.

Om op de hoofdtabel te geraken, moet Rodina in de laatste voorronde voorbij de Chinese Qiang Wang (WTA 57) of haar landgenote Varvara Flink (WTA 240). De 31-jarige Flipkens was de enige Belgische deelnemer aan het Mutua Madrid Open.

Maria Sharapova is in de hoofdstad van Spanje toe aan haar tweede toernooi sinds haar comeback. De Russin treft in de openingsronde haar landgenote Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16). Sharapova hervatte vorige week de competitie nadat haar dopingschorsing van vijftien maanden was afgelopen. Ze haalde in Stuttgart meteen de halve finales, wat haar op de WTA-ranking plaats 262 opleverde.

Net als in Stuttgart kreeg de 30-jarige Sharapova ook in Madrid een wildcard. Of ze wordt uitgenodigd voor Roland Garros, wordt op 16 mei bekendgemaakt.