Dronken Belg door verkeerde buis van Westerscheldetunnel in Nederland

Een zestigjarige Belg is vrijdagochtend dronken in alle vroegte door de verkeerde buis van de Westerscheldetunnel gereden. De Nederlandse politie vond de spookrijder aan het eind van de toltunnel waar hij - ook aan de verkeerde kant - stilstond voor de slagboom.

De politie was gewaarschuwd dat een auto spookrijdend en slingerend door de tunnel reed. De wagen zou mogelijk ook tegen de tunnelwand zijn gereden. Nadat de man uit Deurle was gevonden, moest hij een blaastest ondergaan. Hij bleek beschonken en moest mee naar het bureau. Aan de tunnelwand is geen schade geconstateerd.