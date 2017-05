Onverdoofd slachten binnenkort verleden tijd in Wallonië

Het ritueel slachten zonder verdoving is binnenkort verleden tijd in Wallonië. De Waalse parlementsleden van de Milieucommissie hebben vrijdagochtend een decreetvoorstel goedgekeurd dat vanaf 31 augustus 2019 een einde wil maken aan die praktijk in het Waalse Gewest.

Onverdoofd slachten wordt in Wallonië verboden vanaf 1 juni 2018. Voor het rituele slachten komt er een overgangsperiode tot 1 september 2019. Vermits het Offerfeest dat jaar plaatsvindt in augustus, zal er nog onverdoofd geslacht kunnen worden.

Een meerderheid van de Waalse parlementsleden van de Milieucommissie heeft het decreetvoorstel goedgekeurd. De tekst moet nu enkel nog voorgelegd worden aan alle parlementsleden tijdens een volgende plenaire vergadering op 17 mei, zodat het verbod op onverdoofd slachten effectief doorgevoerd kan worden. De Waalse parlementsleden van PS, cdH en MR - die het decreet goedkeurden - wijzen op het moeilijke evenwicht tussen dierenwelzijn en vrijheid van religie.

In Vlaanderen zal het verbod op onverdoofd slachten voor schapen ingaan op 1 januari 2019. Ook dat moet nog in een decreet worden gegoten, maar er zijn geen plannen om aan de datum te tornen, is te horen bij de meerderheidspartijen.