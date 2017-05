Vandaag nog slecht weer, zaterdag wordt het lekker zonnig en 20 graden

Nog één dagje op de tanden bijten en we zijn weer even verlost van slecht weer. Dit weekend mogen we ons verwachten aan heel wat zon en warme temperaturen.

Na een overwegend zwaarbewolkte middag verschijnen vrijdag geleidelijk opklaringen die tegen het einde van de dag het centrum van het land kunnen bereiken. Het blijft wel fris, met maxima in het noorden van 11 tot 12 graden, in het centrum 13 graden en in het zuidoosten tot 15 graden. Vrijdagavond en -nacht breiden de opklaringen over het zuidoosten van het land zich verder uit naar het noordwesten en het wordt uiteindelijk overal licht bewolkt met soms al wat hoge wolken. Het blijft vrij zacht met minima van 5 tot 7 graden in de Ardennen en 8 tot 10 graden elders. Dat meldt het KMI.

Zaterdag begint mooi, al wordt de zon meer en meer gesluierd door hoge wolken. In de loop van de namiddag verschijnen er ook soms stapelwolken en is er een kleine kans op een bui en helemaal in het zuidoosten van het land wordt het zelfs zwaarbewolkt met op het einde van de dag kans op regen. Het wordt zacht met temperaturen die in de namiddag kunnen oplopen tot 16 of 17 graden aan de kust en in de Ardennen en tot 19 of 20 graden elders in het land.

De regenzone over Frankrijk blijft zondag nog wat slepen over het uiterste zuiden van het land. Daarna wordt het overal licht wisselvallig met zon en wolken en mogelijk hier en daar een buitje. Aan zee en in het westen blijft het meestal droog. Maxima van 12 graden in de Hoge Ardennen, rond 13 graden aan zee en 16 of 17 graden elders in het land.

Maandag trekt een zwakke storing over het land met veel bewolking en wat lichte regen. Later op de dag wordt het vanaf de Nederlandse grens droger met ook meer opklaringen. Maxima van 10 graden in de Ardennen tot 14 graden in het centrum en het westen. Dinsdag en woensdag wordt droog en vrij mooi: dinsdag is het nog vrij fris met maxima rond 13 graden, maar woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 16 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag is het wel helder en koud met minima tussen 0 en +3 graden en mogelijk nachtvorst aan de grond. Vanaf donderdag komen we onder invloed van Atlantische depressies en dat geeft veel bewolking en lange perioden met regen of buien. Soms is er ook kans op onweer. Het wordt wel zacht met donderdag temperaturen tot 17 graden, vrijdag tot 19 graden en er waait een matige zuid tot zuidwestenwind.