Ken heeft een roddel over 'Temptation Island': "De vrijgezellen hielden een orgie tijdens de dreamdates"

De vrijgezellen op 'Temptation Island' zijn niet gekozen omdat ze heilige boontjes zijn, maar volgens 'Temptation Ken' werd het wel heel erg pikant toen de koppels op dreamdate waren. Dat vertelt hij in een filmpje waarin hij op de rooster gelegd wordt door de Nederlandse Youtube-ster Anna Nooshin.

In het interview heeft Ken het over zijn voorliefde voor iets oudere vrouwen (het komt zijn seksleven ten goede, zo blijkt) en ontkent hij dat hij meedeed aan 'Temptation Island' om zijn muziekcarrière te boosten. "Ik vond het zelfs riskant om deel te nemen omdat ik bang was dat het schadelijk zou zijn voor mijn carrière", zegt hij.

Iets pikanter wordt het wanneer hij het over trio's heeft: "Ik heb wel eens een trio gehad, maar nooit met een vriendinnetje. Eén keer was met twee meisjes, één keer met twee mannen. Het was met mijn beste vriend en we hebben elkaar niet aangeraakt maar het werd zo’n beetje een doel om dat samen te doen.” En hoe hij over het meisje in kwestie dacht: “Niet goed, zeker geen trouwmateriaal.”" Zijn vriendin zou hij niet willen betrekken in een trio. "Lise wil het niet", zegt hij. "Ik zou het ook niet kunnen. Als je van een meisje houdt, kan je geen seks hebben met iemand anders."

Op 'Temptation Island' hield hij het dus braaf, maar hij had wel een roddel over de andere vrijgezellen. "Acht koppels gingen op dreamdate, dus er bleven nog zes vrijgezelle dames over en zes heren. Die gingen samen naar een hotel en toen we terugkwamen, had iedereen het met iedereen gedaan."