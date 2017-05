DEME haalt voor 125 miljoen euro contracten binnen in Afrika

Zwijndrecht - Baggeraar DEME heeft een reeks contracten voor een totale waarde van ongeveer 125 miljoen euro binnengehaald in Afrika.

“Verschillende contracten werden de afgelopen weken afgesloten voor projecten in Angola, Benin, Ghana, Ivoorkust, Liberia en Nigeria”, zo meldt het bedrijf, een onderdeel van bouwgroep CFE, vrijdag.

In Angola haalde DEME het vijfjarige onderhoudscontract binnen voor de gasterminal in Soyo. In Benin won DEME een contract voor kustbeschermingswerken aan de kustlijn van Cotonou. Voorts zijn er uitbreidingswerken aan de haven van Tema, de grootste zeehaven van Ghana.

In Ivoorkust werd een contract toegekend voor onderhoudsbaggerwerken in de haven van Abidjan. Ook de onderhoudsbaggerwerken in de Freeport van Liberia gaan naar DEME.

In Nigeria tot slot, is er het Maiyegun Waterfront-project, waarbij de baggeraar land moet opspuiten en het strand verhogen voor nieuwe woningen, een commercieel centrum en vrijetijdsvoorzieningen. DEME haalde er recentelijk ook contracten in de haven van Lagos binnen.