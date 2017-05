NBA opent eerste opleidingscentrum in Afrika

De Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA heeft donderdag in het Senegalese Thiès zijn eerste opleidingscentrum op Afrikaanse bodem geopend.

Uit een groep van twintig kandidaten uit acht landen werden twaalf talenten gekozen die mogen deelnemen aan het programma, waarbij de combinatie topsport en studie centraal staat. De jongeren zullen getraind worden door professionele coaches en beschikken over dezelfde faciliteiten als elitespelers.

“Dit is een belangrijke dag voor het basket in Afrika”, verklaarde de vicevoorzitter van NBA Africa, Amadou Gallo Fall, die het project mee begeleidt. “Dit opleidingscentrum biedt studenten training van internationaal niveau en onderwijs dat hen in staat zal stellen te slagen op het terrein en in het leven.”

De NBA opende eerder drie opleidingcentra in China (Hangzhou, Jinan, Urumqi), een in India en een in Australië.