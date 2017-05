HBO bevestigt: “Spin-off van Game of Thrones in de maak”

Foto: Game of Thrones/HBO

Er komt minstens één spin-off van de populaire serie Game of Thrones. Dat heeft de Amerikaanse betaalzender HBO bevestigd. Naar verluidt is een viertal schrijvers momenteel al bezig met het uitwerken van ideeën.

Nu het zevende seizoen met rasse schreden nadert, werd er steeds meer gespeculeerd over een spin-off. Zeker omdat het achtste seizoen nadien meteen ook het allerlaatste zou zijn.

Maar donderdag heeft HBO bevestigd dat er wel degelijk verder getimmerd wordt aan de best bekeken serie uit de geschiedenis van de betaalzender. Momenteel zouden er zelfs al vier schrijvers bezig zijn aan het neerpennen van ideeën.

Het team bestaat uit Max Borenstein (Kong:Skull Island), Brian Helgeland (Mystic River), Jane Goldman (Kingsman, Kick-Ass) en Carly Wray (Mad Men). Zij zullen vervoegd worden door George RR Martin, auteur van de boeken waarop de serie gebaseerd is.

De auteur had eerder al hints gegeven dat er mogelijk prequels en spin-offs zouden komen. “Er zijn zo veel verhalen in Westeros en nog veel meer in Essos... Een hele wereld vol verhalen om te vertellen.”

Wanneer de spin-offs er zullen komen, is nog niet duidelijk. “We nemen alle tijd die de schrijvers nodig hebben”, zegt een woordvoerder van HBO. “Wanneer de scripts binnen zijn, evalueren we alles.”