Aantal Belgen met buitenverblijf in Spanje meer dan vertienvoudigd

Het aantal Belgen met een vakantiewoning in Spanje ligt veertien keer zo hoog als tien jaar geleden. Een recordaantal van 3.243 Belgen kocht vorig jaar een Spaanse casa, terwijl er dat in 2006 nauwelijks 226 waren. Dat stelt de Belgische marktleider Azull.

In 2016 kochten voor het eerst meer dan drieduizend Belgen een tweede verblijf in Spanje. Om precies te zijn gaat het om 3.243 Belgen. Dat is een stijging van 11,6 procent tegenover 2015, toen “nog maar” 2.907 Belgen de sprong waagden.

Foto: Azull

Wie vergelijkt met tien jaar geleden, ziet meteen een gigantische stijging van het aantal Belgische kopers in Spanje. Toen kochten slechts 226 Belgen een tweede verblijf in het land.

Prijzen stijgen

De verkoopprijzen in Spanje blijven nochtans stijgen, al liggen ze nog altijd een stuk lager dan die op de Belgische vastgoedmarkt. Op één jaar tijd stegen de Spaanse woningprijzen met ruim vijf procent. En ook dit jaar worden prijsstijgingen van vier à vijf procent voorspeld.

In 2016 zocht de Belg massaal naar een tweede verblijf in Spanje met een kostprijs van gemiddeld 150.000 euro. De populairste plaats is aan de Costa Blanca, gevolgd door de Costa del Sol.

Komende generaties

Wat vooral opvalt, is dat meer en meer Belgen hun buitenverblijf niet alleen voor zichzelf kopen, maar ook voor de komende generaties. Eén op de vier Belgen die zich een Spaans huis aanschaft, laat volgens Azull zijn kinderen, kleinkinderen of andere familieleden mee beslissen en genieten.

Meestal gaat het dan om de babyboomgeneratie die het geld op tafel legt. Negen op de tien babyboomers leent zelfs niet voor de aankoop.

“Ze hebben uitzicht op hun pensioen of beseffen dat zij en hun geliefden nog wel een aantal jaren zullen moeten werken; Ze kopen in Spanje als een soort investering waar ze samen met de hele familie ook letterlijk van kunnen genieten. Bovendien beseffen ze meer dan ooit dat ze de laatste generatie zijn geweest die zoveel heeft kunnen sparen. Met zo’n tweede verblijf geven ze dat deels door aan hun kinderen en kleinkinderen, die ze ook al onmiddellijk laten meegenieten”, zegt Marleen De Vijt, CEO van Azull.