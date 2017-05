Kinderen spelen in magische, verkeersvrije binnenstad

Mechelen - Tijdens de twaalfde editie van de Speeldag verwelkomt de Mechelse binnenstad zondag opnieuw duizenden kinderen. Even wordt het een gigantisch speeluniversum, want Mechelen Kinderstad trakteert op een magische wereld vol leuke activiteiten.

Het is een traditie dat de stad op een zondag in mei in handen is van kinderen. De binnenstad is dan een dagje verkeersvrij en maakt van 10 tot 17u plaats voor dertig standhouders.

“Niet alleen op de Speeldag, maar ook alle andere dagen krijgen kinderen in Mechelen tijd en ruimte om onbezorgd te ravotten, te ontdekken of te experimenteren dankzij een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten voor kinderen en gezinnen. Op de Speeldag willen we die vele troeven van Mechelen Kinderstad in de verf zetten bij onze bewoners en onze bezoekers”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld).

De twaalfde Speeldag draait helemaal rond toveren. Een van de blikvangers wordt de attractie ‘de magische vlucht’, een death ride van 8 meter hoog op de Veemarkt. Wandel zeker ook eens langs de Wollemarkt met fakir, dromerige bellen, magische vertelsels en een knotsgekke ziener. Straatanimatoren, onder wie natuurlijk ook goochelaars, toveren onderweg een lach op de vele gezichtjes.

Bezoekers bereiken het speelparadijs via drie centrale toegangen: Onder den Toren, de IJzerenleen en de Veemarkt. Aan de ingang krijgt elk kind een programmaboekje, een goodiebag (er liggen 7.500 zakjes klaar) en een gsm-nummerbandje. Er wordt getoverd op zeven pleinen: Magisch Verdwijnspoor (IJzerenleen), Goochelplein (Botermarkt), Expecto Patrimonium (Veemarkt), Hocus Pocus-plein (Grote Markt en Schoenmarkt), Dagdroomstroom (Befferstraat) en Wi-wa-wonderplein (Cultuurplein).

Op het Hocus Pocus-plein treedt een aantal artiesten op en de ridder en prinses van Playmobil stappen er in het huwelijksbootje. Tussen de acts door kan iedereen met dansworkshops van Thomas van Disney Junior op het podium de beentjes losschudden.

www.mechelenkinderstad.be