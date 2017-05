Vijfhonderd militairen nemen deel aan grootschalige ‘invasie’ op de Schelde

Antwerpen - Vijfhonderd Belgische én Nederlandse militairen zullen volgende week met vrachtwagens, pantsers, heli’s, aanvalsboten of gewoon te voet oefenen op ‘burgerterrein’ in en rond Antwerpen.

Wie de voorbije dagen in Antwerpen, Boom, Brasschaat, Burcht, Grobbendonk, Steendorp, Sint-Niklaas of Zwijndrecht een folder in de bus kreeg met de kop ‘Bericht aan de bevolking: militaire oefening Clean River’, mag volgende week in zijn buurt spectaculaire momenten verwachten. Alleen de inwoners uit de directe omgeving van de incidenten uit het draaiboek kregen zo’n waarschuwing. Daar waar de colonnes enkel voorbijrazen, zijn het de politie en de gemeentelijke websites die de mededelingen doen.

Met Clean River 2017 trekt vooral het Elfde Genie van Burcht nog eens op oefening, nadat het bataljon nu al bijna twee jaar patrouilles heeft gelopen. Zo was het een team met waakzame genisten dat op 23 maart alarm sloeg toen Mohamed R. met hoge snelheid over de Meir reed.

Losse flodders

Volgens het grotendeels geheime draaiboek van Clean River gaan de militairen vanaf maandag “zowel te land, te water en zelfs vanuit de lucht zoeken naar opstandelingen, smokkelaars, wapens en springstoffen. Er zullen militaire voertuigen in het straatbeeld te zien zijn, boten en veerponten op het water en heli’s in de lucht.” Ook schieten – met losse flodders – hoort erbij.

Globaal zet het 11de Genie 277 manschappen in, gesteund door 100 man van de Nederlandse genie en 95 infanteristen van het 12/13de Linie uit Spa. Plus personeel van de luchtcomponent dat met Agusta-heli’s en twee gloednieuwe NH90’s – de vervangers van de Sea Kings – zal instaan voor medische evacuatie, maar ook voor luchtverkenningen en de aanvoer van interventie- eenheden. Dat laatste gebeurt allicht donderdag in Sint-Niklaas, met ook de inzet van ontmijningsploegen en speurhonden.

Woensdag 10 mei staat een bijzonder gevuld programma op de agenda, waarbij ook de burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten uitgenodigd zijn. Vermoedelijk wordt die dag ’s ochtends ergens langs de Schelde (Hoboken?) een landingsoperatie uitgevoerd met stormboten. Gevolgd door het overzetten van het gros van het materiaal op zelfvarende pontonelementen van de Nederlandse Genie. Dezelfde brugslagelementen waarmee in oktober 2014 in Antwerpen de herdenking van de Eerste Wereldoorlog startte.