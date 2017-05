Bestuurder heeft erg koelbloedige reactie klaar eens hij spookrijder tegenkomt

Een spookrijder tegenkomen kan bij menig bestuurder voor wat paniek zorgen, maar niet bij deze kerel. Toen de bestuurder van zijn Porsche op een snelweg in het Engelse Surrey plots een rode personenwagen in zijn richting zag rijden, had hij meteen een gepast manoeuvre in petto. Kalmpjes kon hij invoegen op de middelste rijstrook om het gevaar te ontwijken.

De kerel plaatste woensdag zijn camerabeelden van in de wagen op Twitter. Hij verwittigde onmiddellijk de lokale politie eens hij zichzelf in veiligheid kon brengen. Via zijn account valt af te leiden dat de kerel een enorme passie heeft voor racewagens, wat hem vermoedelijk heeft geholpen om rustig te blijven tijdens het incident. Of de spookrijder intussen is gevat, is niet bekend.