Winst voor partij May

Britse premier Theresa May Foto: Photo News

De Conservatieve partij van de Britse premier Theresa May heeft donderdag winst geboekt bij de plaatselijke verkiezingen, zo heeft de Britse openbare omroep BBC vrijdag op basis van eerste uitslagen gemeld. SkyNews gewaagt van "grote winst" voor de Tories.

Kiezers in Engeland, Schotland en Wales trokken naar de stembus om nieuwe gemeenteraden en enkele burgemeesters te kiezen.

Volgens de eerste uitslagen, geciteerd door de BBC, hebben de Tories de controle over vijf nieuwe gemeenteraden verworven, terwijl de oppositionele Labour er twee verloor. In zetels uitgedrukt won de partij van May netto 138 zetels en verloor de Arbeidspartij 121 stuks. De LibDems moesten er 24 afstaan, de eurosceptische UKIP 41 zetels.

In Lincolnshire pikte de Conservatieve partij alle zetels in van de UKIP, aldus de BBC.

De stembusslag gold ook als een graadmeter voor de parlementsverkiezingen van juni, terwijl ook aandacht ging naar Schotland, waar premier Nicola Sturgeon na het referendum over de Brexit op een nieuw referendum omtrent onafhankelijkheid van Schotland aanstuurt.