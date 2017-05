SC Wiekevorst viert vijftigste verjaardag met feestweekend

Heist-op-den-Berg - Voetbalclub SC Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) bestaat vijftig jaar en dat moet gevierd worden. Gisteravond vond aan de clubterreinen al een officiële receptie plaats, dit weekend staat de jarige nog drie dagen onafgebroken in de belangstelling tijdens een heus feestweekend.

Nog voor er sprake was van SC Wiekevorst, had de Heistse deelgemeente al een eigen voetbalclub: FC Wiekevorst. “Die club stopte in 1959 bij gebrek aan financiële middelen en spelers”, legt secretaris Luc Indekeu uit. “In 1965 nam een aantal voetballiefhebbers uit het dorp opnieuw het initiatief om te voetballen. Ze begonnen aanvankelijk met vriendenmatchen, in 1967 werd de club dan officieel boven het doopvont gehouden als SC Wiekevorst, met stamnummer 7.034 en de kleuren geel-zwart. Die gebruiken we tot vandaag nog altijd.”

Gisteravond werden de feestelijkheden op gang getrapt met een officiële receptie en de opening van een fototentoonstelling in de kantine van de club in de Dalstraat.De feestelijkheden gaan het ganse weekend nog door, met vanavond een dinner & dance en comedy-avond. Hiervoor zijn alle plaatsen al bezet. “Zaterdag zetten we een voetbaltoernooi op touw voor gelegenheidsploegen. Vanaf 21u zakt Katastroof dan nog af naar onze tent. De toegangsprijs bedraagt 10 euro in voorverkoop, 12,5 euro aan de kassa. Zondagnamiddag sluiten we af met een gezinsdag. Er vindt dan een barbecue plaats, er staan springkastelen voor de kleinste bezoekers én ook het Wiekevorst Kampioenschap Eiergooien wordt er dan georganiseerd.”