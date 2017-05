OKAN-ers tonen veelvoud aan talenten in Cultuurcentrum

Mechelen - Onder het motto O-kan veel! tonen zo’n zeventig anderstalige leerlingen van TSM Mechelen vanavond hun veelzijdigheid in het Cultuurcentrum. In groepjes werkten ze de voorbije weken samen rond dans, muziek, theater en circustechnieken. Vanaf 19u trekken ze hun talentenblik open voor het grote publiek.

Al sinds februari werken de leerlingen van de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) van TSM Mechelen toe naar de grootse show, vanavond in het auditorium van het cc.Ook de voorbije week werd nog druk gerepeteerd voor het evenement, dat dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. “Jaarlijks gaan we met de leerlingen op bosklassen”, vertelt Sigrid Bollen, OKAN-verantwoordelijke van TSM Mechelen. “Om aan inkomsten te geraken en de prijs te drukken, organiseerden we in het verleden onder meer zaken als een koekjesverkoop. Dit jaar wilden we het eens over een compleet andere boeg gooien, dus riepen we O-kan veel! in het leven.”

Het concept wordt opgevat in de stijl van Belgium’s Got Talent: verschillende acts wisselen elkaar af en tonen in korte stukjes hun opmerkelijkste talenten. “Maar een jury is er niet. Niemand wordt beoordeeld”, verduidelijkt Bollens. “Alle leerlingen zijn bij de voorstelling betrokken en ze krijgen allemaal de kans om te tonen wat ze in hun mars hebben.”

In totaal rekent Bollens op honderd tot 120 bezoekers. “Heel wat ouders of voogden van de leerlingen, oud-leerlingen, collega’s, kennissen en sympathisanten tekenen present, maar de voorstelling is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Er zijn zeker nog plaatsen vrij. Voor volwassenen bedraagt de ticketprijs 5 euro, kinderen jonger dan 12 jaar kunnen voor 1 euro komen kijken.”