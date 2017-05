RECENSIE. Rick Astley in de Stadsschouwburg: Méér dan gewoon jeugdsentiment

Er gaat haast geen week voorbij zonder dat een oude glorie uit de popmuziek een terugkeer aankondigt, maar de comeback van Rick Astley behoort ongetwijfeld tot de meest opmerkelijke. Hij speelde donderdagavond een verrassend sterk concert in de Antwerpse Stadsschouwburg.

Foto: Jan Van der Perre

Eind jaren tachtig was Rick Astley één van de marionetten uit de poppenkast van producerstrio Stock, Aitken & Waterman, een heuse hitfabriek die op dat moment met Mel & Kim, Jason Donovan, Bananarama, Dead or Alive en Kylie Minogue onafgebroken in de charts stond. Astley scoorde wegwerphits met ‘Whenever You Need Somebody’, ‘My Arms Keep Missing You’ en ‘Together Forever’. Maar de classic waar de Britse zanger voor eeuwig en één dag mee vereenzelvigd zal worden is uiteraard ‘Never Gonna Give You Up’, een aanstekelijk niemendalletje dat hem in één klap wereldberoemd maakte. Hij zag er goed uit, kon écht zingen en schreef nadien steeds vaker zijn eigen materiaal.

Op hun wenken bediend

In 1993 – op zijn zevenentwintigste- trok hij zich terug uit de muziekindustrie, vooral uit onvrede met de zakelijke kant van zijn carrière. Tien jaar later begon hij weer op te treden, en nadien volgde een weinig opgemerkte coverplaat. Maar vorige herfst bracht hij 50 uit, en plots leek het grote publiek hem –zéker in Groot-Brittannië- te herontdekken. De plaat haalde platina, en de bijbehorende tournee raakte vlot uitverkocht.

Die bracht hem gisteravond ook naar de Stadsschouwburg. In de zaal veel meisjes van toen die inmiddels zelf mama waren geworden, en met het oog op een nostalgietrip een kaartje hadden gekocht. En zeker: ze werden op hun wenken bediend.

Blanke soulzanger

Maar al gauw viel nog iets anders op: met het ouder worden heeft zijn stem meer patine gekregen. Op z’n éénenvijftigste klinkt Astley als een echte blanke soulzanger. Dat merkte je in de vlekkeloos gestroomlijnde pop van ‘This Old House’ en ‘Keep Singing’ – goeie nieuwe songs die eerlijk gezegd veel beter waren dan de bubblegumhits van destijds.

Goeie performer, ook. Iemand die een strakke band om zich heen had verzameld, over een goed gevoel voor zelfrelativering beschikte en het publiek al na één nummer uit de zitjes kreeg. Astley –scherp in het pak, Kuifjeshaar, jeugdige looks- entertainde met de oude hits, overtuigde met het nieuwe werk, en verraste met geslaagde covers van Ed Sheeran (‘Shape Of You’) Foo Fighters (‘Everlong’) en Rihanna (‘We found Love’). Tussendoor ging Astley achter de drums zitten tijdens een behoorlijk gespierde versie van ‘Highway To Hell’ (van AC/DC, jawel) en had hij Dàt Nummer uiteraard als laatste uitsmijter opgespaard. En wat dacht je? Het dak eraf, natuurlijk.

Rick Astley is lang een tienersterretje geweest. Dat is het verleden, en daar verzet hij zich niet langer tegen. Anderzijds: met zo’n goeie band, zo’n knappe set en zoveel sterk nieuw materiaal onder de arm, belooft ook zijn toekomst zeer de moeite te worden. Ik zei het al: een onwaarschijnlijke comeback. Maar wél een hele goeie.